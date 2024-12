Basket Viola: per il derby con Rende, coach Cadeo felice di ritrovare i tifosi

La Redel Viola Calabria continua la sua marcia da imbattuta in Serie B Interregionale, conquistando la tredicesima vittoria consecutiva contro la Next Casa Barcellona Basket 4.0. Una prestazione che conferma il primato in classifica e l’imbattibilità della squadra reggina.

I reggini riabbracceranno finalmente il pubblico amico, oggi mercoledì 11 dicembre alle ore 20.30, affrontando il terzo derby di Calabria, il return match contro la Bim Bum Basket Rende.

Nuovo appuntamento

Appuntamento importantissimo per tutta la Reggio Calabria sportiva, anche perché, dopo le due giornate di squalifica, i neroarancio riabbracceranno il pubblico amico.

Coach Giulio Cadeo ha espresso grande soddisfazione per la concentrazione e la compattezza dei suoi ragazzi:

“Sono entrati in campo veramente concentrati, sapevamo che era una partita difficile. Hanno giocato tutti bene, non saprei dire chi è stato il migliore. Questo dimostra che la nostra forza è il gioco di squadra“.

Rispetto alla partita di andata, vinta di misura dalla Viola, Cadeo sottolinea la crescita della squadra:

“Forse quella vittoria risicata ci ha fatto capire che il campionato era duro e che dovevamo migliorare. Siamo gli stessi, ma con qualcosa in più“.

Un momento chiave della partita è stata la reazione della Viola dopo il tentativo di rimonta del Barcellona:

“Siamo stati bravi a riprendere il controllo, ma dobbiamo evitare questi cali di concentrazione. Le grandi squadre gestiscono meglio il vantaggio“.

Infine un commento su Manu Fernandez, ex giocatore del Barcellona: