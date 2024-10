Pallacanestro Viola, coach Moretti: “Partita equilibrata, noi pienamente lucidi negli ultimi minuti”

Coach Paolo Moretti nel post gara è soddisfatto per la vittoria, non pienamente appagato dalla prestazione dei suoi giocatori da cui pretende di più:

“E’ stata una partita vera ed equilibrata, solo il risultato non è stato in discussione, negli ultimi cinque minuti la squadra ha ritrovato lucidità, ed equilibrio tra attacco e difesa e si è creato quel piccolo margine che ha permesso di non mettere a rischio la vittoria.

Per 35 minuti la partita è stata in equilibrio, troppi nostri giocatori hanno avuto una prestazione al di sotto delle proprie capacità e contro una squadra solida quadrata fisica e che ha buone individualità quando su 9 giocatori il 75% gioca non molto al di sotto delle proprie capacità può accadere ciò che è avvenuto col Rende”.