Basket – Vis Reggio, Di Bernardo: ‘Vogliamo la finale, abbiamo bisogno di tifo e calore’

Un Botteghelle gremito per sostenere la Vis Reggio Calabria. Un percorso straordinario quello della formazione reggina, partita per la disputa di un campionato senza grandi pretese ed ora ad un passo dalla finalissima del campionato di serie C Silver. Si gioca stasera alle ore 19,30 il quarto match di semifinale contro la Bim Bum Rende, squadra che ha dominato la stagione regolare che ha vinto il primo confronto e perso gli altri due.

Per la Vis, che per scelta societaria ha investito molto sui giovani e soprattutto sui reggini, la grande opportunità di raggiungere la finale, obiettivo decisamente inaspettato rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali.

“Siamo particolarmente soddisfatti per quanto fatto fino al momento, dichiara ai microfoni di City Now Sport il presidente Luigi Di Bernardo, andando molto oltre le aspettative. E’ chiaro che giunti a questo punto vogliamo arrivare fino in fondo e proprio per questo che invito gli sportivi reggini a riempire le gradinate del Botteghelle a sostegno della nostra squadra. Sarebbe il raggiungimento di un grande traguardo”.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito.