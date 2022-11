'Il legionario' e la battuta su Reggio, il chiarimento del regista Papou

Prova a spegnere le polemiche il giovane regista del film 'Il legionario' Hleb Papou.

Dopo il nostro articolo di qualche giorno fa, che ha posto l'accento su una frase in cui si nominava Reggio Calabria, Papou ha inteso offrire la sua versione, chiarendo il significato di quel dialogo.

Nulla contro Reggio Calabria dunque da parte dei tre sceneggiatori di 'Il legionario'. Il film, uscito su Netflix da due settimane, racconta la storia di un poliziotto di colore costretto a sgomberare un edificio in cui abita il fratello e la madre.

Un signore che occupa la struttura del quartiere di San Giovanni (Roma), dopo la proposta alternativa del Comune di trasferimento a 'Valleranello', mal digerita dalle famiglie abusive dell'edificio, giudica così la meravigliosa città in riva allo Stretto.

"Ma te ce sei mai stato a Valleranello? Era meglio se ci mandavate a Reggio Calabria". Questa la frase su cui ponevamo l'attenzione.

"Il fraintendimento ci può stare ma era solo una questione di distanza - assicura il regista - Gli occupanti dell'immobile vivono a San Giovanni che è notoriamente un quartiere centrale di Roma e quindi una residenza 'comoda'. La proposta fatta di andare a Valleranello diventerebbe invece un alloggio scomodo, lontano e quasi sperduto come appunto può essere Reggio Calabria. Avremmo potuto scegliere un'altra città lontana ma si è optato Reggio per intendere l'ultimo punto geografico dello Stivale. Valleranello in realtà esiste ed è stata la mia residenza universitaria per un periodo. Ed era molto scomoda e lontana rispetto all'università".