Beer Festival: la rassegna dei più importanti birrifici calabresi e siciliani arriva a Reggio Calabria

Il mese di settembre a Reggio Calabria inizia con un evento ‘da far girare la testa’.

Da venerdì 1 settembre a domenica 3 il lungomare Falcomatà sarà invaso da fiumi di birra. Arriva infatti in città il Beer Festival, la rassegna di birre artigianali dei più importanti Birrifici Calabresi e Siciliani accompagnati da ottimi StreetFood e LiveBand.

La location designata è quella della zona tempietto, che in questa estate ha visto susseguirsi eventi di portata internazionale.

Saranno 8 i birrifici presenti, tutti provenienti dalla nostra regione e dalla vicina Sicilia, per ricordare i prodotti made in Sud: Beer Locri – Locri (RC), Brew Flo – Roccella Ionica (RC), Sette Colli – Montalto Offugo (CS), BeerSicilia – Catania (CT), J-For – Caulonia (RC), Birrificio Reggino – Reggio Calabria (RC), Birrificio Zion – Rende (CS) e Irias – Torrenova Messina (ME).

Tante le iniziative che accompagneranno la birra, regina dell’evento, in questa imperdibile tre giorni che vede protagonista ancora una volta la città dello Stretto.

La fiera verrà inaugurata venerdì alle ore 18:00 e rimarrà aperta fino alle 02:00. Stessi orari anche per la giornata di sabato. Per la domenica invece, ultimo giorno del festival, l’orario di estende e sarà possibile recarsi al Beer Festival anche di giorno, dalle 12:30 fino alle 02:00.

Beer Festival è una manifestazione dedicata al mondo della birra artigianale, che si propone come una vera e propria vetrina di quella che, negli ultimi anni, è divenuta una moda, in costante crescita.

Programma dell’evento:

Venerdì 1 Settembre

Esposizione VESPE by Vespa Club RC

Ore 18 Apertura Festival

Ore 19/21 Lezioni di Ballo Grazie alla Collaborazione del Gruppo Caraibico ” Passione Latina ”

Ore 21:30 PUTIA SOUND #Portacidabere

Ore 22.00 SKAPIZZA in Concerto #tuttofaskatour #CalabriaSona

Ore 00.00/ 01.00 Festa Caraibica By Passione Latina

Ore 01.00/ 01.30 DjSet

Ore 02.00 Chiusura Stand

Sabato 2 Settembre

Esposizione FIAT 500 By Gli Amici della Vecchia 500 RC

Ore 18 Apertura Stand

Ore 19/21 Lezioni di Ballo Grazie alla Collaborazione del Gruppo Caraibico ” Passione Latina ”

Ore 22.00 MARVANZA in Concerto #umanamentetour

Ore 00.00/ 01.00 Festa Caraibica By Passione Latina

Ore 01.00/ 01.30 DjSet

Ore 02.00 Chiusura Stand

Domenica 3 Settembre

Esposizione FIAT 500 By Gli Amici della Vecchia 500 RC

Ore 12.30 Apertura Stand & pranza con noi

Ore 15/19 Live Band Emergenti

Ore 19/21 Lezioni di Ballo Grazie alla Collaborazione del Gruppo Caraibico ” Passione Latina ”

Ore 21/23.30 COVER BAND Locali

Ore 00.00/ 01.00 Festa Caraibica By Passione Latina

Ore 01.00/ 01.30 DjSet

Ore 02.00 Chiusura Festival

Stand enogastronomici, laboratori di degustazione della birra e musica live. Questo e molto altro vi aspetta al Beer Festival di Reggio Calabria, in zona tempietto, dall’1 al 3 Settembre.

Pronti per brindare?

INFO : 3398151125 | 3487260985