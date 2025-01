La ‘Befana Vien dal Mare’: in viaggio da Reggio a Scilla per la festa dei bambini

“È sempre una emozione potere rinnovare – rende noto il presidente Pino Strati – questo appuntamento che il prossimo 6 gennaio vedrà protagonista l’associazione che mi onoro di rappresentare e la cui sede affaccia in un posto strategico e suggestivo quale il porto di Reggio Calabria. Ringrazio pertanto la Guardia Costiera, il nucleo dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e le Aquile Safety della Protezione Civile dirette da Nino Monteviso che ci hanno consentito di realizzare il sogno della Befana Vien dal Mare e solcare il tratto di mare che dal porto di Reggio arriva al porto di Scilla con la simpatica Vecchietta, accendendo i cuori e la fantasia dei più piccoli. Una testimonianza importante di sinergia di cui il nostro territorio ha tanto bisogno e che, in occasione di questa festa così attesa, solcherà questo tratto di mare così bello, suggestivo e ricco di storia; la befana che ripercorre la storia del Mito di Scilla susciterà tanti ricordi, aneddoti, emozioni”.

Dal porto di Reggio Calabria al porto di Scilla

Dunque, è tutto pronto per questo evento che vedrà tantissimi bambini aspettare la Befana al porto di Scilla, che poi sarà scortata fino al borgo di Chianalea, per arrivare infine in piazza Porto Salvo, dove saranno donati giocattoli e dolciumi a tutti i piccoli protagonisti. La Befana partirà a bordo della motovedetta dal porto di Reggio Calabria il 6 gennaio alle 14:45, con arrivo previsto a Scilla per le 15:15.

Collaborazioni e ringraziamenti

“Dunque, di nuovo grazie alla direzione della Guardia costiera di Reggio Calabria, del nucleo dei Sommozzatori dei vigili del fuoco di RC, le Aquile Safety della Protezione Civile dirette da Nino Monteviso, e per la collaborazione il Comune di Scilla e l’associazione Chianalea APS”.