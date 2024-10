Befana in arrivo, Zio Fedele organizza una super tombolata musicale

90 numeri per 90 canzoni. In palio vi sono ovviamente tanti premi offerti da Zio Fedele

Dopo aver trascorso insieme il 2019, lo Zio torna ancora più carico con una nuova attività dedicata ai suoi affezionati clienti. Musica, teatro, animazione per bambini, dj set, eventi culturali, workshop e tanto altro. In occasione dell’arrivo della Befana, il bistrot di via Zaleuco ha deciso, ancora una volta, di organizzare un evento innovativo al sapore di tradizione: una super tombolata musicale per trascorrere insieme la vigilia dell’Epifania.

SUPER TOMBOLATA MUSICALE

L’appuntamento è fissato, dunque, per il 5 gennaio a partire dalle ore 21:30. La ‘tombolata’ è un classico di queste festività, che lo Zio rivisita in chiave musicale grazie alla collaborazione di Augusto Favoloro & i Rubacuori. Un’atmosfera allegra piena di tradizione. Augusto sarà il croupier che estrarrà i numeri tra una canzone e l’altra, 90 numeri per 90 canzoni. In palio vi sono ovviamente tanti premi offerti dallo Zio.

L’idea nasce da una proposta del cantante reggino ed è stata accolta con grande entusiasmo da tutto lo staff dello Zio che, come sempre, non vede l’ora di aprire le porte del suo locale a tutti coloro che hanno voglia di stare insieme e divertirsi a ritmo di musica e, perchè no, del buon cibo.

Il 5 gennaio sarà domenica ed il bistrot non può certo abbandonarvi per il tradizionale pranzo dallo Zio! Anche questa settimana, infatti, il locale sarà a disposizione di quanti, stanchi dei pasti in casa e delle infinite preparazioni, vorranno accomodarsi e godere di un pò di relax. La giornata in via Zaleuco sarà no stop, tra pranzo e cena vi sarà infatti anche l’aperiZio, il gustoso aperitivo che tanto amate.

Le feste con lo Zio, quelle belle, quelle tra amici

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207