Belardi: ‘La Reggina ha una storia, i tifosi inimitabili’

Prime dichiarazioni ufficiali per Emanuele Belardi, da ieri responsabile del settore giovanile della Reggina. Intervistato da Gazzetta del Sud, questi alcuni passaggi: “Lavorare con i giovani mi piace molto, ho studiato e mi sono applicato tanto, sono pronto a dare il massimo.

A breve incontrerò tutti, dalla Berretti alla Scuola Calcio con grande rispetto ed insieme alla società faremo le opportune valutazioni, chiaro che ho già in testa il programma.

Con i collaboratori che avremo a disposizione vedremo il da farsi, l’annata non è ancora finita, ma spiegheremo ogni cosa in conferenza stampa.

Nella mia vita calcistica la Reggina è tutto e sono molto felice che oggi ci sia anche Max Taibi, siamo animati dallo stesso proposito che è quello di dare tutto e fare il meglio per questa società.

Per quello che riguarda le strutture, ritengo che in società ci siano persone competenti che parleranno con le istituzioni. La Reggina è la squadra della città, con una sua storia, alla fine credo si troverà la soluzione più giusta.

Questa è una città inimitabile per il tifo e sono convinto che tutti si possa remare in un’unica direzione in chiave di ulteriore crescita”.