Benedetto: “Continuiamo a sognare i play off”

Matera – Il coach Gianni Benedetto commenta così la vittoria a Matera: “Era una partita difficile contro una squadra che lottava per la salvezza e che noi non avremmo potuto permetterci di perdere. Con questa vittoria continuiamo a sognare i play off e siamo contenti di regalare il prosieguo di questo cammino alla società, ai tifosi e alla città di Reggio. Nonostante l’infortunio di Azzaro, che non sappiamo quando potrà rientrare, e i cinque falli di Lupusor e Ammannato, negli ultimi due quarti siamo riusciti a sopperire e a restare in partita. Soprattutto nei minuti finali siamo stati sulla corda, consapevoli di avere di fronte una squadra che avrebbe voluto vincere per respirare in coda alla classifica e per spezzare la striscia negativa delle otto sconfitte consecutive. Proprio in quei minuti noi abbiamo avuto la capacità di rimanere lucidi e di concludere a nostro vantaggio la partita. Le sfide si possono vincere o perdere ciò che conta è l’atteggiamento e quello che oggi noi abbiamo avuto è stato positivo. Questa partita, come annunciato, era da vincere anche se adesso non possiamo abbassare la guardia. Ci sono tre battaglie che ancora ci attendono prima della fine del campionato ed è inevitabile che in questa fase gli atleti, in allenamento da agosto, accusino stanchezza. Comunque non demordiamo e, senza guardare troppo oltre, puntiamo intanto a vincere in casa sabato prossimo contro Piacenza, ultima in classifica ma da non sottovalutare”.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it/