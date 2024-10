‘Benemerenze sportive’, a Reggio Calabria è il giorno dello sport: ‘Parco Caserta solo l’inizio’

di Pasquale Romano – Il primo passo. Questo pomeriggio, presso la Sala Nicola Calipari di Palazzo Campanella, sono state consegnate le benemerenze sportive, che hanno visto premiati diversi atleti e dirigenti che attraverso lo sport hanno dato lustro alla Calabria. Presenti, tra le altre istituzioni locali e regionali, le massime cariche sportive nazionale e regionale, ovvero Giovanni Malagò e Maurizio Condipodero.

‘Parco Caserta domani riaprirà, era ora. Ho visto un impianto davvero eccellente, devo fare i complimenti a chi se ne è occupato. Sarà un luogo dove praticare diversi sport, in mezzo al verde. Reggio Calabria e tutta la Regione dallo sport possono e devono trarre di più ‘.

Il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, prima di premiare i diversi atleti e dirigenti si è soffermato sulla crescita impiantistica che deve coinvolgere Reggio Calabria. ‘Questo è solo un primo passo, arriverà la piscina comunale che ho fortemente voluto e scelto personalmente tra tutti i progetti a livello nazionale. Lo scenario è molto diverso rispetto a due anni fa, durante la mia ultima visita la situazione -ammette Malagò- non era delle migliori. Le cose sono cambiate, vedo energia e una bella atmosfera. Questo deve dare la spinta per fare ancora di più, perchè se la Calabria è risultata prima in Italia come interventi da realizzare significa che c’è bisogno di intervenire’.

Un passaggio del presidente Malagò anche sulla Reggina e la Viola, principali realtà sportive che vogliono tornare a scrivere pagine importanti: ‘Ricette facili non esistono, Reggio Calabria sicuramente merita di avere società ad alti livelli. Il presidente Praticò ha fatto grandi sforzi la scorsa estate, sono percorsi sportivi che si allineano al momento storico generale, e bisogna recuperare terreno rispetto al passato’.

Evidente la soddisfazione del presidente Coni Calabria Maurizio Condipodero, per una crescita del movimento sportivo che ha ancora margini di miglioramento: ‘Noi però siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, dell’ottimismo e la voglia di fare consapevoli che si può ancora crescere. Oggi è il giorno più bello per lo sport calabrese -evidenzia Condipodero- la nostra regione è abituata ai festeggiamenti sin dai tempi della Magna Grecia. In Calabria è stata fondata la prima scuola di atletica, sono tante le soddisfazioni arrivate dallo sport’.

In un mix tra passato e futuro che vede la giornata di oggi come ponte ideale verso le nuove sfide, Condipodero illustra progetti e idee che daranno nuova linfa allo sport calabrese: ‘Il palazzo del mare permetterà di vivere a 360 gradi tutti gli sport acquatici, e coinvolgerà diverse federazioni. Lavoriamo in stretta sinergia con tutte le istituzioni scolastiche, e il nostro impegno non è focalizzato sulla città di Reggio Calabria ma ben distribuito su tutta la Regione’.

La conclusione di Condipodero abbraccia da vicino uno dei temi caldi che interessa in queste settimane la città di Reggio Calabria. ‘Caro presidente Malagò, ti aspetto presto di nuovo qui per mostrarti tutte le novità e la crescita degli impianti sportivi reggini. Mi auguro, e spero, di poterti venire a prendere all’aeroporto di Reggio Calabria…’