Benevento-Reggina: Bellomo non basta, per i giallorossi Di Serio (doppietta) ed Elia

Un primo tempo in cui Aglietti ha schierato quella che ad oggi potrebbe essere la formazione titolare, con qualche sbavatura in difesa e due occasioni da gol più i legni colpiti da Stavropoulos e Denis. Buona la prima parte di gara.

Reggina a fasi alterne

La solita girandola di cambi nella seconda parte, quello certamente azzeccato che ha visto l’inserimento di Bellomo al fianco di Montalto, per Denis. Ed al primo pallone toccato dal giocatore amaranto, su lungo lancio di Cionek, un gran controllo e tocco perfetto per il vantaggio della Reggina. Squadra di Aglietti poi calata alla distanza e grazie a tre assist di Kragl, due su palla inattiva ed uno dopo una incusione sulla sinistra, il Benevento trova i gol con la doppietta di Di Serio e la rete di Elia. Giallorossi con molta più qualità nei cambi. 3-1 il risultato finale. Amaranto da rivedere soprattutto in fase difensiva, pur essendo sempre in piena preparazione e con meccanismi ancora da sistemare. Piacevole vedere anche i giovani della Primavera in campo, Bezzon e Provazza.

Il tabellino dell’incontro

BENEVENTO-REGGINA 3-1

Benevento (4-2-3-1): Paleari (40′ st Manfredini), Letizia, Glik (11′ st Barba), Pastina (37′ st Volpicelli), Foulon (21′ st Masciangelo); Caló (27′ st Basit), Talia (21′ st Elia); Insigne (27′ st Vokic), Sau (11′ st Ionita), Improta (21′ st Kragl); Di Serio (35′ st Samba Thiam). A disposizione: Lucatelli, Masella, Sanogo, Perlingieri. Allenatore: Caserta.

Reggina (4-4-2): Turati (1′ st Micai); Lakicevic, Stavropoulos (19′ st Loiacono), Regini (1′ st Cionek); Di Chiara (1′ st Liotti); Ricci (33′ st Bezzon), Bianchi (19 st Gavioli), Crisetig, Laribi (33′ st Provazza); Denis (1′ st Bellomo), Montalto. A disposizione: Lofaro. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Di Loreto (assistenti: Ottombrini e Piombini).

Marcatore: 4′ st Bellomo (R), 22′ st e 24′ st Di Serio (B), 43′ st Elia.

Note-Angoli: 5-2.