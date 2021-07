Calciomercato Reggina: in arrivo un altro giovane centrocampista dalla Lazio

Per completare il reparto di centrocampo, dopo l'ultimo colpo che ha consegnato ad Aglietti l'esperto Hetemaj, la Reggina ha contattato la Lazio e superato la concorrenza di altre società, secondo quanto riportato da TMW:

"Possibile salto in B per Andrea Marino, centrocampista e capitano della Lazio Primavera. Il classe 2001 è finito nel mirino di Ascoli e Reggina in B e del Padova in C, ma sarebbe proprio la formazione calabrese a essere a un passo dal giocatore: la Reggina, infatti, ha un accordo di massima con l'agente del ragazzo, ed è quindi in vantaggio sulle dirette concorrenti. Operazione, comunque, che nel caso si chiuderebbe con la formula del prestito".