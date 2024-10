Benevento, Caserta: ‘Ripartiamo contro la Reggina. Nulla da rimproverare’

E sono tre. Parliamo delle sconfitte consecutive subìte dal Benevento, due delle quali in casa e l’ultima decisamente immeritata a Pisa. La squadra sannita cede il passo sull’unico tiro in porta dei padroni di casa, crea tanto, ma trova un Nicolas ancora una volta super ispirato. Il commento del tecnico reggino Fabio Caserta riportato da beneventocalcio.it:

“Con la Reggina partendo dalla prestazione di oggi”

“Sicuramente dopo una sconfitta l’umore non è positivo, di positivo c’é la prestazione dei miei ragazzi. Dispiace che dopo una gara del genere tornare a casa senza punti, dobbiamo solo continuare a lavorare per tornare ad essere quelli di due mesi fa. Oggi alla squdra non posso rimproverare nulla, abbiamo creato tanto, abbiamo concesso poco e niente al Pisa, solo che dobbiamo essere più bravi a concretizzare. Le ultime tre partite ci sono costate tre sconfitte ma questa squadra ha la voglia di lottare tutti insieme, loro sanno che tutti dovranno dare qualcosa di più e che bisogna continuare a lavorare. Abbiamo creato molto e sono contento anche del rientro di Improta dopo due mesi. Questa squadra può arrivare in alto e voglio ripartire contro la Reggina dalla prestazione di questa sera.”