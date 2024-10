Benevento-Reggina: Menez parte dalla panchina. Bellomo in attacco

Reggina in campo alle 19 al Vigorito contro il Benevento. Il tecnico Toscano, privo tra gli altri di un potenziale titolare come Rivas, schiera come undici iniziale una formazione che vede in campo solo due dei sette acquisti effettuati fino al momento, tenuto conto pure dell’assenza di Lafferty.

A Plizzari fiducia immediata, come anche per il centrocampista Crisetig.

REGGINA: (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Sounas; Bellomo, Denis. A disposizione: Guarna, Rechichi, Delprato, Peli, Stavropoulos, Garufo, De Rose, Reginaldo, Ménez, Mastour, Farroni. Allenatore: Toscano.