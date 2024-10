Benevento-Reggina: si gioca sabato al Vigorito, come vedere la partita

Sei mesi dopo. L’otto marzo del 2020 l’ultima gara della Reggina in quel di Potenza contro il Picerno. Una vittoria che ha consentito di aumentare il vantaggio sul Bari inseguitore, poi la pandemia, il lockdown, la sospensione dei campionati, fino alle decisioni del Consiglio Federale di assegnare la promozione diretta in serie B alle prime tre di ogni girone di serie C.

Dall’inizio della nuova preparazione, si è cercato di organizzare qualche amichevole prima dell’avvio della nuova stagione, con le difficoltà rappresentate dalle tante restrizioni dettate dal momento. Ma finalmente si torna in campo e la Reggina lo farà andando ad affrontare una formazione neo promossa in serie A come il Benevento. Il palcoscenico sarà il Vigorito e per la squadra di Toscano anche la possibilità di mettere in pratica quanto elaborato in tutto questo periodo. Il match in programma alle ore 19, sarà trasmesso su Reggina Tv, pagina facebook o canale youtube.