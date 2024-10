La Reggina sfiderà in un match amichevole il Benevento, in terra campana, sabato 12 settembre alle ore 19 (gara visibile su RegginaTV).

La settimana seguente, sempre di sabato, gli uomini di mister Toscano andranno in Puglia. Lì saranno attesi -rivela RegginaTV- dalla pari grado Lecce, per un test importante in vista del prossimo campionato cadetto.