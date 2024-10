Beni confiscati, pubblicato il bando. Il Sindaco Belcastro: “Affermare principi di legalità”

Pubblicato il bando, le informazioni per l'affidamento in concessione di tre immobili

Il Comune di Caulonia in prima linea per il riutilizzo e la destinazione dei beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata. E’ stato infatti pubblicato sull’albo online il bando per l’affidamento in concessione ad associazioni, cooperative ed organizzazioni che si occupano di sociale di tre immobili confiscati, in buone condizioni e pronti all’uso.

«Un atto politico forte – ha spiegato il sindaco Belcastro – che consolida l’impegno di questa amministrazione comunale per la legalità e per il contrasto alle mafie. Sarà l’occasione per valorizzare e utilizzare i beni per fini nobili restituendoli alla collettività, con l’obiettivo di renderli fruibili in ambito sociale. I beni confiscati – ha proseguito il primo cittadino cauloniese – oltre ad avere un valore economico intrinseco, hanno un grande valore simbolico, segno concreto dell’azione dello Stato contro la criminalità organizzata. Restituire alla comunità i beni sottratti alla criminalità organizzata significa affermare in modo netto e tangibile il principio di legalità».

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 6 marzo 2019 tramite raccomandata o plico consegnato a mano.