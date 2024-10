Reggio, l’ass. Diabaino Vip-vip dello Stretto Onlus protagonista di ‘Viaggio in Zuccherolandia’

“E le caramelle? Ci darete le caramelle, vero?”.

Come non essere d’accordo con loro, i piccoli studenti della scuola Principe di Piemonte di Reggio Calabria.

“Viaggio in Zuccherolandia”, il fumetto ideato dall’associazione Diabaino Vip-vip dello Stretto ONLUS e realizzato dalle sapienti mani del fumettista Antonio Federico, suggerisce alla fervida immaginazione dei bambini un fantomatico viaggio nella città dei dolciumi. E invece, il progetto ha come obiettivo dare ai giovani in età scolare e ai loro insegnanti risposte chiare sul “Pianeta Diabete”, come è stato spiegato con cura nel corso dell’incontro svoltosi presso la scuola primaria reggina.

«È stata una giornata ricca di sorprese, gli scolari hanno seguito con molto interesse e posto tante domande – ha detto Gabriella Violi, presidente della Diabaino Vip-vip dello Stretto -. Questa mattina abbiamo presentato il fumetto “Viaggio in Zuccherolandia”, un percorso alla scoperta del diabete, e si è rivelato un incontro fortemente interattivo».

Tanti gli interrogativi posti dai bambini presenti, utili a chiarire le idee su una malattia troppo spesso sconosciuta o frettolosamente etichettata come “malattia dei dolci”: “Il Diabete è trasmissibile geneticamente?”; “Bisogna seguire una particolare alimentazione?”; “Il Diabete è una malattia infettiva?” e, in ultimo, “Di diabete si muore?”.

Naturalmente, a rispondere a queste domande ci ha pensato la dott.ssa Mariella Mannino, assieme alla dietista Gabriella Violi.

«Io e la dott.ssa Maria Antonella Ferraro – ha proseguito il presidente della Diabaino – abbiamo pensato di realizzare questo fumetto sulla scorta delle esperienze dei genitori di bambini con diabete nelle scuole. L’obiettivo – ha aggiunto – è fornire a insegnanti e compagni delle conoscenze di base per poter eventualmente intervenire in caso di ipo o iperglicemie in attesa del personale sanitario addetto».

Il progetto “Viaggio in Zuccherolandia” ha ricevuto il patrocinio della FAND, del Consiglio Regionale della Calabria, del Gaante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché il sostegno del Kiwanis divisione 13 Calabria Mediterranea e del Centro Servizi Volontariato dei due mari, testimonianza dell’importanza di diffondere, anche nelle scuole, le giuste informazioni sul diabete.