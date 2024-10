“Bentornato Carnevale”, le iniziative organizzate a Pellaro

"Bentornato Carnevale", la Proloco Reggio Sud organizza sfilate e burle farsesche per le vie principali di Pellaro

Da Giovedì 28 Febbraio 2019 prende il via ufficiale dei festeggiamenti di Carnevale.

Vive e molto sentite sono ancora nel reggino le tradizioni per il Carnevale di cui il Comitato della Proloco Reggio Sud presieduto da Concetta ‘Cettina’ Romeo, con il patrocinio di UNPLI e della Città Metropolitana di Reggio Calabria ,si rende promotore con sfilate e burle farsesche, rappresentate sulle vie principali e nel Centro di Pellaro.

CALENDARIO

Giovedì grasso: 28 Febbraio 2019;

Domenica 03 Marzo 2019;

Martedi grasso: 05 Marzo 2019.

Il giorno dopo 6 Marzo 2019 – Feria Quarta Cinerum – Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima ed i 40 giorni di astinenza e digiuno prima di Pasqua.

La tanto attesa sfilata in maschera, con la partecipazione delle Scuole di Ballo e la presenza degli Artisti di strada, avrà luogo quest’anno Domenica 3 Marzo alle ore 15:30 lungo la Via Nazionale di Pellaro ( in caso di pioggia l’evento sarà rinviato a Martedì 5 marzo).