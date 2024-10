“Bentornato Carnevale”, successo a Pellaro per l’ottava edizione

Il Carnevale è terminato e tanta soddisfazione resta per gli organizzatori della Pro Loco Reggio Sud per la buona riuscita dell’ottava edizione della sfilata del “Bentornato Carnevale 2019” nel vedere Pellaro invaso da circa duemila persone sorridenti che ammiravano e si divertivano al ritmo delle musiche Carnevalesche!!

Tanti e diversi i temi proposti anche quest’anno grazie alla partecipazione delle scuole di danza del territorio, al quale tutto gli anni va il ns più grande ringraziamento per tutto il lavoro profuso nei mesi precedenti per preparare con maestria e dovizia, nella cura dei particolari dei vestiti e delle coreografie, i loro piccoli e grandi allievi che hanno sfilato, animando il corteo lungo le vie del paese!! Tanti e diversi i Temi proposito quest’anno, che spaziavano dal nuovo film d’animazione della Walt Disney “ Coco” proposto della scuola Maddy’s Club, alla celebrazione del “90^ compleanno di Topolino” della scuola Jazz Ballet School.

A seguire la “Ciurma dei Pirati” della scuola Saranno Famosi Danza con a seguito il gruppo dell’ Accademia CMR capoeira per poi vedere sfilare un tema, più che mai attuale a Reggio Calabria, “Lavori in corso” della scuola Danzante che con i suoi simpatici bambini ci hanno fatto venire in mente un appello “ripariamo le buche” che caratterizzano la città in questo particolare periodo storico.

Fra ironia, burle e scherzi hanno sfilato anche gli artisti di strada della compagnia GiocoleReggio con trampoliere e giocoliere ed i ragazzi del Centro Ippico di Mortara “Le Siepi”, che ringraziamo ulteriormente per aver organizzato gratuitamente la “sorpresa” che avevamo annunciato, con una parata di splendidi cavalli cavalcati da cow-boy, indiani, fantini e la simpaticissima “Pippi Calze Lunghe” che a seguito del suo pony e asinello siracusano, si soffermava a far salire i bimbi per le foto, tutto all’insegna del più sano divertimento per chi ha assistito!!

Un ringraziamento va da parte ns anche ai pazienti genitori, che ogni anno accompagnano e sostengono i loro piccoli bambini affinché riesca per il meglio questo evento che via via negli anni sta per assumere connotazione storica!! Dopo 8 anni di grandi sacrifici per riuscire a portare avanti un evento senza contributi delle amministrazioni, anzi quest’anno abbiamo dovuto pagare anche la polizia locale a tariffa oraria, per poter svolgere l’evento in base ad una delibera comunale che ci ha considerato privati, che privati in questo contesto non lo eravamo, visto che le Pro Loco rivestono un ruolo di promozione e valorizzazione delle attività locali e ripresa delle vecchie tradizioni a favore dei comuni che li ospitano. Fronteggiando per tempo anche difficoltà, tipo all’assenza di illuminazione pubblica della piazza Stazione.

Per cui continuiamo a ringraziare solo ed esclusivamente i commercianti locali, che come ogni anno ci hanno aiutato con il loro contributo economico ed in servizi per la buona riuscita dell’evento e comunichiamo che il prossimo anno si potrà magari vedere rinascere il “primo carro allegorico” grazie al contributo che si potrà ricevere, dall’iscrizione, che la ns Pro Loco proporrà dell’evento, nel contesto delle attività storicizzate che la Regione Calabria in un bando prevede per eventi continuativi di 9 anni. Grazie ed ancora grazie a tutti ed alla cittadinanza che ha partecipato all’evento e ci vedremo il prossimo anno con speriamo tante belle novità per poter continuare a regalare allegria e divertimento per tutti nel ns territorio!!