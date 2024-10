Benvenuto 2019! Gli auguri di CityNow a Reggio Calabria

Caro 2019,

le aspettative nei tuoi confronti sono davvero alte. Il tuo predecessore ci ha donato tantissimi nuovi lettori, tantissimi cambiamenti e novità, ma soprattutto una voglia infinita di continuare a far bene il nostro lavoro.

Un’informazione pulita, priva di ogni “schieramento” è quella che noi di CityNow vi doniamo ogni giorno da 7 anni a questa parte.

Questo nuovo anno ha portato una vera e propria ventata di novità nel magazine che, negli anni, vi ha fatto riscoprire la nostra bellissima città. La piú visibile tra queste è di certo il nostro nuovo sito! CityNow si è rifatto il look per donarvi un’esperienza di lettura fuori dai binari su cui finora abbiamo viaggiato.

Ma vi promettiamo di avere in serbo per voi tanto altro ancora.

Continuate a seguirci, giorno per giorno, con quella stessa passione che ci contraddistingue, la passione di chi non si arrende e continua a lottare per ciò in cui crede fermamente.

Buon anno nuovo Reggio Calabria, buon 2019 citynowers!