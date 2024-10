Premio Granillo, Beppe Marotta: ‘Spero la Reggina salga quest’anno in Serie B…’

L’Amministratore Delegato dell‘Inter, Beppe Marotta, è stato a Reggio Calabria in occasione del “Premio Granillo”, organizzato da Maurizio Insardà. Prima della cerimonia di premiazione ha incontrato la stampa presente. Queste le sue dichiarazioni.

“Il valore più importante del “Premio Granillo” sia quello della memoria. Memoria di un umo che ha dato tanto alla città di Reggio Calabria. Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Io sono entrato nel calcio praticamente quando lui ha smesso. Per noi dirigenti è un punto di riferimento. Una volta il calcio era romantico, adesso è ricco di business.”

“Non possiamo dimenticare che oggi il calcio è un fenomeno sociale. Noi dirigenti abbiamo grandi responsabilità nei confronti della città in cui operiamo. Abbiamo la gestione di ragazzi e bambini che ci vengono affidati dalle famiglie. Non possiamo fare a meno di valori importanti che sono alla base dell’essere umano.”

“Ho visto numerosi amici della Reggina del passato: Lillo Foti, Franco Iacopino, Gabriele Martino. Sono ricordi belli. Ho affrontato spesso la Reggina al “Granillo” con Monza, Varese, Como e Venezia per esempio.

Il sud deve ritrovare blasone e prestigio che è scomparso negli ultimi anni. Oggi ci sono solo Lecce e Napoli. Oggi la Reggina è in testa in C, spero possa risalire la china e intanto andare in Serie B.”