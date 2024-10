Premio Granillo: A Reggio Calabria Beppe Marotta

Tutto pronto per la seconda edizione. Insieme a Maurizio Insardà anche Italo Cucci e Marica Giannini

Si svolgerà il prossimo giovedì 31 ottobre alle ore 17.00, presso la sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la seconda edizione del Premio Sportivo “Oreste Granillo”. Quest’anno ad essere insignito del premio, in memoria dello storico presidente della Reggina, sarà Beppe Marotta, Amministratore delegato dell’Inter, tra i più influenti dirigenti sportivi del panorama europeo. L’evento rinnova l’impegno assunto con la precedente edizione, che ha visto a Reggio il vice presidente UEFA Michele Uva.

La kermesse, ideata dal giornalista Maurizio Insardà, verrà condotta da Marica Giannini e coordinata dal direttore Italo Cucci.

Insardà sottolinea come “la scelta di attribuire il riconoscimento ad un professionista di grande spessore, già vincitore del premio come miglior dirigente d’Europa, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione delle eccellenze sportive, che con la loro professionalità e con il loro impegno, difendono i valori dello sport.” Il premio è stato realizzato dal maestro orafo di fama internazionale Giovan Battista Spadafora, a consegnarlo sarà il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà.