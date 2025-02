Bergamotto di Reggio Calabria IGP: approvato il disciplinare

Passo fondamentale per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP: il disciplinare è stato approvato alla Cittadella Regionale di Catanzaro

Il Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua tutela e valorizzazione (A.T.S.), in un post sui suoi canali social, festeggia per quanto da poco avvenuto nella Cittadella regionale a Catanzaro, sede della Regione Calabria.

“Il Disciplinare definitivo dell’indicazione Geografica Protetta per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP è stato approvato”.

Approvazione dopo la Riunione di Pubblico Accertamento

“L’approvazione – prosegue il comitato – al termine della Riunione di Pubblico Accertamento di martedì 28 gennaio 2025 con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste presso la Cittadella regionale a Catanzaro, alla presenza della Regione Calabria e con il coordinamento del Comitato promotore per l’IGP.”

“Il prossimo step – conclude – sarà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.