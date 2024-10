Il “bergamotto” preziosa risorsa reggina protagonista al Radice-Alighieri di Catona

Scoperta e conoscenza del bergamotto, prezioso agrume di Reggio Calabria, è stato il tema dell’incontro culturale che mercoledì 31 maggio u.s. si è svolto nella sala “Ciprioti” del Centro Civico di Arghillà , sede dell’Istituto Comprensivo “Radice-Aligheri”.L’ unicità identitaria del bergamotto che cresce in un rigoglioso lembo del territorio reggino , agrume noto per essere il prodotto base per la cosmesi della grande industria italiana e francese, aromatizzante straordinario per l’arte dolciaria più raffinata e dalle sorprendenti capacità curative, sono stati tutti temi al centro dell’incontro sulla risorsa il bergamotto. L’appuntamento, promosso dal Dirigente Scolastico Avv. Simona Sapone è stato curato dalle docenti della funzione strumentale Area 3, Rosa Olivo, Lucrezia Iannò, Manuela Laganà e Francesca Minniti.

Moderato dal giornalista Alessandro Russo, l’evento ha avuto inizio con i saluti del Dirigente Scolastico che ha esplicitato le importanti finalità del percorso culturale e progettuale, intrapreso già lo scorso anno dalla scuola e ha sottolineato l’importanza della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, quale impulso per attività di studio e di conoscenza, condivise e finalizzate alla promozione dell’ambiente circostante. Questa importante consapevolezza ha caratterizzato la scelta del percorso didattico che quest’anno è stato svolto dagli alunni delle classi terze della scuola primaria e dagli studenti della classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Un importante itinerario, che ha contribuito all’ampliamento dell’offerta formativa. A seguire sono intervenuti il Professore Amato storico e docente dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, il Consigliere della Città Metropolitana Eduardo Lamberti Castronuovo, il professore Giuseppe Zimbalatti, Direttore del Dipartimento di agraria dell’Università Mediterranea reggina, il professore Vittorio Caminiti, imprenditore e presidente dell’Accademia del bergamotto e la dott. ssa Giulia Pezzuto del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. Gli illustri relatori hanno evidenziato come il bergamotto sia risorsa e prerogativa del nostro territorio, spaziando dal ” Principe degli agrumi” eccellenza di Reggio Calabria nel mondo, al connubio bergamotto e salute, all’importanza della bergamotticoltura tra tradizione e innovazione, al ruolo dell’Accademia del Bergamotto tra gastronomia e turismo e all’attività del Museo del bergamotto di Reggio Calabria. L’interessante incontro è stato allietato dal gruppo musicale “Armonie del Sud”.