L’amore per il bergamotto nel giorno di San Valentino

Gli studenti del Corso per Adulti dell’.I.S. “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria in visita al Consorzio del Bergamotto

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria guidato dalla Dirigente Scolastica Anna Maria Cama ha scelto il 14 febbraio, festa degli innamorati, per far trascorrere agli studenti del Corso per Adulti Indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” una mattinata al Consorzio del Bergamotto.

Grazie alla disponibilità del Presidente del Consorzio Ezio Pizzi, gli studenti accompagnati dai docenti Giovanna Condello e Luigi Didio, hanno avuto la possibilità di approfondire le conoscenze sull’agrume più pregiato e più amato della nostra Reggio Calabria, venendo coinvolti in una istruttiva visita guidata nello stabilimento Capua in cui avviene l’estrazione dell’essenza.

Entusiasmo a fine giornata per aver trascorso il giorno di San Valentino in un ambiente del tutto particolare ma che ha riservato piacevoli sorprese particolarmente nello scoprire i complessi processi di lavorazione che avvengono sul prezioso e pregiato agrume, autentica vera ricchezza del nostro territorio.