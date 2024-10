Bergamotto di Reggio Calabria: ecco perchè serve l’IGP – VIDEO

La denominazione d'origine ancora mancante rende più semplice far credere che il bergamotto non sia un prodotto esclusivo di Reggio Calabria

“Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo IGP, indica un marchio d’origine attribuito dall’Unione europea ai prodotti agricoli e alimentari con una determinata qualità, reputazione o ulteriore caratteristica dipendente dall’origine geografica. Almeno una tra le fasi di produzione, trasformazione e/o elaborazione deve avvenire all’interno di un’area geografica determinata”.

Mai descrizione fu più calzante che per il Bergamotto di Reggio Calabria che, non si sa bene per quale motivo, da secoli viene attribuito alle più disparate località e quasi mai a quella (unica) di origine.

Il Bergamotto di Reggio Calabria

Come ben sapete, il principe degli agrumi è infatti inimitamibile. In tanti hanno provato a farlo crescere al di fuori della ristretta fascia costiera reggina che serve, praticamente, tutto il mondo. Sarà per la terra, il clima, il mare o forse tutti e tre questi fattori, ma sulla provenienza dell’oro verde non c’è assolutamente alcun dubbio: è di Reggio Calabria.

I francesi, gli inglesi, i tedeschi persino hanno improntato parte dei loro eccezionali prodotti su formule ricavate dall’essenza di Bergamotto, creando dei veri e propri imperi. Pochi conoscono però l’origine di questo frutto così particolare, eccezionale in campo estetico, farmaceutico e gastronomico.

“Sicilian Bergamot”

Scoprire, però, chi nel 2021 vuol “rubare” il primato della città dello Stretto è sempre più facile grazie ai social. Secondo un video, che sta facendo il giro di Facebook e Instagram, questa volta, il Bergamotto sarebbe siciliano.

A raccontare questa trovata è Santo Palumbo, comico reggino che, per raccontare questa triste storia, ha messo un attimo da parte la sua solita giocosità, in favore di toni più seri:

“Dimenticate la mia comicità per 30 secondi, qui la cosa è seria: mancanza assoluta di rispetto per una città metropolita intera, già “‘ccappottata” da chiunque ha potuto! Sicilian Bergamot? Domani inizieremo la produzione del Pistacchio di Bronte a Reggio Calabria”.

Per vedere il video, CLICCA QUI.