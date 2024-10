Il bergamotto di Reggio Calabria su National Geographic

Ha la firma di Francesco Scarpino, giornalista, scrittore e imprenditore reggino – con la collaborazione di Marina Conti, già capo redattore di National Geographic Italia – e le fotografie di Alessandro Falcone l’ampio articolo che National Geographic Traveler dedica al Bergamotto di Reggio Calabria.

L’appuntamento è per il 26 giugno, data di uscita del magazine trimestrale riservato al periodo estivo, che propone un suggestivo viaggio nell’Italia dei sapori attraverso le eccellenze della penisola. Ma non solo, specialità da tutto il mondo in un tour tra cucine esotiche e raffinate.

Il racconto parte da lontano, attraverso la storia e lo sviluppo di un frutto e della sua coltivazione, ancora ricca di misteri, e del microclima che ne determina l’assoluta unicità planetaria.

E’ un reportage che esplora l’indissolubile patto d’amore tra il frutto degli Dei e la sua terra che genera la base di tutti i profumi.