Reggio, con i Bergonauti vince l’impegno di Confcommercio, Confagricoltura e Camera di Commercio

Una delle novità più interessanti di questa eccezionale edizione 2024 di Bergarè, manifestazione di promozione del Bergamotto di Reggio Calabria ideata dalla Camera di Commercio, è stato l’Hackathon Bergathon, un concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori e tecnici. L’obiettivo principale era incoraggiare la creatività e stimolare lo sviluppo di idee di business e soluzioni innovative nella filiera turistica, con particolare attenzione al Bergamotto di Reggio Calabria e alla narrazione del territorio.

Il concorso e i vincitori

Il Bergathon ha visto la partecipazione di otto team formati da Associazioni di Categoria, Imprese, Università, Agenzie di Marketing e Aziende agricole, tutti accomunati da una visione del territorio che vede il Bergamotto di Reggio Calabria come motore di sviluppo.

Grande soddisfazione per il team formato da Confcommercio (con il direttore Fabio Giubilo), Confagricoltura (con il direttore Diego Suraci) e Formedia (con i referenti Lucio Furfaro e Christian Zuin), che si è classificato al primo posto con il progetto Bergonauti, ex aequo con il progetto Aliberg sviluppato dall’Università.

Il progetto Bergonauti: una sinergia vincente

“Un’alleanza strategica tra settori chiave,” sottolineano con entusiasmo Fabio Giubilo e Diego Suraci. Bergonauti è un progetto ambizioso che parte da ciò che già esiste per immaginare un percorso di crescita con al centro il Bergamotto di Reggio Calabria. Il progetto si basa sulla sinergia tra Confcommercio e Confagricoltura, associazioni di categoria che rappresentano una vasta rete di imprese in grado di seguire tutta la filiera del bergamotto, dalla produzione alla trasformazione e commercializzazione.

Phygital Experience e promozione turistica

Elemento distintivo del progetto è la Phygital Experience, un percorso che unisce la dimensione fisica e digitale, arricchendo le esperienze reali con contenuti virtuali e interattivi. Questo percorso potrebbe trovare una collocazione fisica in una rinnovata Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati degli Agrumi, trasformandola in un vero hub esperienziale del Bergamotto di Reggio Calabria.

Sul piano digitale, il progetto sarà integrato con la piattaforma VisitReggioCalabria, sviluppata da Confcommercio, che vedrà l’implementazione dell’intelligenza artificiale Ulisse e dell’avatar Mia, creando uno scenario ibrido tra realtà e digitale.

Un futuro turistico esperienziale per Reggio Calabria

Il progetto Bergonauti si fonda sull’idea che il Bergamotto di Reggio Calabria non sia solo un prodotto, ma un’identità culturale e un fulcro dell’esperienza turistica. Grazie all’integrazione tra agricoltura, commercio e marketing, il progetto punta a stimolare la crescita imprenditoriale e a migliorare la competitività delle imprese locali.

“Bergonauti – concludono Giubilo e Suraci – è molto più di un’iniziativa imprenditoriale. È un’opportunità per creare un legame forte tra il patrimonio culturale del bergamotto e il futuro turistico di Reggio Calabria, in un viaggio verso un turismo più esperienziale e coinvolgente”.