Bertoncini: ‘Gallo? Ha risvegliato la città. Punta ancora più in alto’

Uno dei grandi pilastri della difesa amaranto. L’uomo in maschera si è messo subito in evidenza per qualità, sicurezza e padronanza. Davide Bertoncini è certamente tra i protagonisti più importanti della Reggina di questa stagione, seppur il suo percorso diverse volte è stato interrotto da una serie di infortuni. A tuttoC ha dichiarato: “Diciamo che i messaggi arrivati sono stati più che altro una liberazione, da settimane eravamo sull’attenti, si parlava anche di dover disputare i play off. Abbiamo terminato il campionato in anticipo per fatti a noi estranei e credo che abbiamo meritato ampiamente sul campo la Serie B.

Formalmente la promozione è a tavolino, ma in realtà non lo è. Luca Gallo? Il patron ha portato a Reggio questa nuova ventata di vitalità, ha risvegliato la città sia dal punto di vista calcistico che da quello economico. Ha in mente progetti importanti. Ha detto che voleva la B e l’ha conquistata. La sua ambizione lo potrà portare ancora più in alto. Po ci sono Taibi, che conoscevo dai tempi di Modena, e Toscano che ho conosciuto quest’anno e che ci ha insegnato l’unità di gruppo. È stato bravo a tenerci sempre sull’attenti per tutta la stagione, anche quando avevamo avuto una flessione dopo le vacanze natalizie.

Futuro? Ho ancora un anno di contratto e non mi dispiacerebbe rimanere. Qui a Reggio mi sono trovato benissimo e ho anche vinto, dopo la grande beffa col Piacenza“.