Bevacqua (Pd), cordoglio per Profiti e stoccata a Occhiuto: ‘Smetta panni di uomo solo al comando’

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua, dopo avere già avuto occasione di esprimere il proprio dispiacere per la scomparsa di Profiti rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, affida ad una nota un messaggio di cordoglio anche a nome di tutti i consiglieri dem:

Dice ancora Bevacqua:

“Allargando il campo alla situazione della sanità calabrese al momento non si può non evidenziare che non è affatto migliorata, ma per molti aspetti è in netto peggioramento. Per non parlare del piano di riordino della rete ospedaliera presentato come rivoluzionario per poi essere riportato alla realtà come quella elaborato dal commissario Scura un po’ di anni fa. E seppure la soluzione dei medici cubani sia stata una buona intuizione, è chiaro che è una misura tampone e assai parziale, che non risolve i problemi”.