Biagio Antonacci in concerto a Reggio Calabria

Il cantante di Rozzano ha inserito nel suo tour 2012 “Fatti di Musica Radio Juke Box 2012″ (premio “miglior live dell’anno”) la tappa di Reggio Calabria, il 23 Ottobre, nella splendida cornice di Piazza Castello. Il tour segue la pubblicazione dell’ultimo nuovo album Sapessi Dire No, uscito il 17 Aprile 2012 e dedicato al compianto Lucio Dalla, ed in occasione dei concerti, Biagio Antonacci presenterà live anche le canzoni del suo nuovo album.

Il prezzo dei biglietti è di 25,50 € ed è possibile acquistarli in prevendita presso le ricevitorie Ticketone di Reggio Calabria (New Taxi 330, Corso Garibaldi, tel. 0965332383); è previsto collegamento tramite pullman anche per chi proviene dalle altre province calabresi.

Una serata imperdibile, dunque, per un evento che unisce musica, spettacolo e il rilancio d’immagine della la città!

