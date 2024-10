Biagio Antonacci a Roccella tra granite e organetto – VIDEO

Biagio Antonacci si trova a Roccella. Dopo il successo del primo concerto di ieri sera, è tutto pronto per il bis di oggi. Di certo due serate indimenticabile per i fan che hanno acquistato il biglietto per il concerto al Teatro al Castello. Non solo musica, però, per il noto cantautore che ha approfittato della sua presenza nella splendida località in provincia di Reggio Calabria per godersi una passeggiata in riva al mare, immergendosi nella bellezza naturale e nell’atmosfera rilassante di Roccella Jonica.

Durante il suo soggiorno, Antonacci ha fatto tappa anche in alcune attività locali, mostrando interesse per le prelibatezze e le tradizioni del nostro territorio.

Un momento particolarmente speciale è stato catturato in un video che ha rapidamente conquistato il cuore dei calabresi, sia locali che sparsi per il mondo. Nel video, girato presso il Bar “Ciao Belli“, Antonacci ha prima intonato uno dei successi insieme alle banconista e, poi, si è lasciato coinvolgere dalla musica tradizionale, ballando la tarantella con l’accompagnamento di un giovane musicista all’organetto e un ragazzo alla chitarra. La spontanea esibizione ha suscitato grande entusiasmo, diventando virale sui social media e dimostrando ancora una volta il profondo legame tra l’artista e il suo pubblico.

