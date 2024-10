Biblioteca comunale, il Circolo L’Agorà dedica un incontro alla musica ed alla “West Coast”

Un viaggio tra i suoni della West Coast sarà il filo conduttore a cura del Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria che avrà luogo luogo presso la sala „Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale „De Nava” di Reggio Calabria.

Leggi anche

QUANDO

L’appuntamento del circolo cultura è in programma per giovedì 14 marzo alle ore 16,30.

WEST COAST

Il genere musicale della west coast si caratterizza per le armonie vocali e gli arrangiamenti a metà strada tra il classico stile country/folk dell’ovest americano e il più duro rock. Nasce in California attorno ai primi anni settanta, più precisamente si può individuarne le origini nella città di San Francisco. Inizialmente nasce come musica di protesta sulla scia degli eventi legati alla Guerra del Vietnam per poi via via rilassare i toni verso uno stile nettamente più country o folk.

Tra i maggiori esponenti di questo genere troviamo band come Allman Brothers, The Lovin’ Spoonful, America, Eagles, Doobie Brothers, Buffalo Springhield, e Neil Young con varie collaborazioni con David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash; tra i singoli artisti, altri esponenti furono Joni Mitchell, James Taylor, Jackson Browne e Carly Simon.

Leggi anche

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nell’apposita conversazione culturale organizzata dal sodalizio reggino ed alla quale parteciperà in qualità di relatore l’esperto musicale Gerardo Pontecorvo.