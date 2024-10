Reggio, ripristinato il servizio lettura quotidiani

Presso la Biblioteca comunale “P. De Nava”, dopo il recente ripristino del servizio di Mediateca, che ha come obiettivi l’alfabetizzazione informatica, l’educazione alla multimedialità come supporto allo studio e la possibilità di effettuare ricerche ed avere informazioni in tempo reale, da quest’anno è stato ripristinato il servizio di lettura dei quotidiani sospeso da tempo. Infatti, presso la sala periodici intitolata a Vincenzo Morello, i cittadini potranno fruire della lettura gratuita di alcuni quotidiani locali e nazionali, nei giorni di apertura al pubblico, dal lunedi al venerdi.

Quest’anno ricade il bicentenario della fondazione della Biblioteca, istituita con D.R. del 31 marzo 1818 con la denominazione di “Regia Biblioteca Ferdinandiana”, la più antica della Calabria, che può definirsi Biblioteca storica di conservazione con prevalente tradizione di indirizzo umanistico, ma anche struttura moderna di cultura generale.

La Biblioteca, e la Villetta “P. De Nava” rappresentano anche un luogo destinato ad incontri di alto spessore culturale, attraverso l’organizzazione di eventi in collaborazione con le più importanti Associazioni Culturali che operano nel territorio. L’amministrazione comunale, anche nelle effettive ristrettezze del bilancio, vuole sottolineare l’impegno per garantire l’importante erogazione di servizi alla cittadinanza, sia nella sede centrale che presso le biblioteche decentrate, per meglio valorizzare il ruolo nel campo della crescita culturale che la Biblioteca comunale riveste nel contesto della città metropolitana.

Reggio Calabria 12/04/2018