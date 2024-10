La Bic Farmacia dott.ssa Pellicanò continua a vincere, grande gara con il Cus Cus Catania

Gli atleti di coach Cugliandro hanno affrontato gli avversari del Cus Cus Catania con energia, anche per smaltire giorni e giorni di duro allenamento

Settimane di allenamento intenso per la Farmacia Dott.ssa Pellicanò che ritrova il campionato a distanza di tre settimane dopo la vittoria del 9 febbraio contro Lecce.

Gara casalinga quella contro il Cus Cus Catania, che avrebbe dovuto avere pochi stimoli vista la qualificazione alla finale di serie B già in cassaforte, ma che al contrario gli atleti di coach Cugliandro hanno affrontato con energia, anche per smaltire giorni e giorni di duro allenamento e ritrovare il giusto amalgama che solo confronti con altri club può dare.

Veinbergs, D’Anna e Quaranta partono subito a mille, belle giocate, azioni veloci e tanti canestri hanno caratterizzato i primi due quarti di gioco con i reggini sempre padroni del match andando così verso il primo riposo lungo sul 41-15.

Dal terzo quarto in poi gli atleti del Presidente De Felice con la vittoria praticamente in tasca, hanno provato diverse soluzioni in vista delle prossime finali del 30 e 31 marzo proprio al PalaBotteghelle di Reggio Calabria.

Prima ancora, ovvero sabato 16 marzo alle ore 18.00 sempre al PalaBotteghelle, gli amaranto affronteranno i pugliesi dell’HBari2003 in quella che sarà l’ultima gara del girone regolare, prima di tentare il vero e proprio assalto alla serie A nell’ultimo weekend di marzo.

Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C. BiC – Cus Cus Catania: 68-30

Parziali: (25-9; 41-15; 55-20)

Reggio Calabria: Rukavisnikovs 8, Quaranta 12, Fabris 16, D’Anna 12, Veinbergs 16, La Terra 2, Dell’Osso 2, Sorrenti, Megalizzi.

All. Cugliandro, ass. All. Furfaro.

Catania: Grasso 6, Condorelli 15, Chillemi 6, Messina 1, Fonte 2, Barcella, Garraffo, Petronio.

All. Di Piazza, ass. All. Bulla.