BIC – Reggio Calabria espugna il fortino di Bari

Reggio Calabria espugna il fortino di Bari 34-62 con una prestazione maiuscola da parte di tutta la squadra e si ritrova con una “ruota” alle finali. Giorno 25 aprile alle ore 16.00 al PalaCalafiore la Reggio BiC giocherà l’ultima partita del girone sud Italia contro Battipaglia, che in caso di vittoria, consoliderebbe la prima posizione in classifica e la certezza della qualificazione alle Final Four di Padova del 4, 5 e 6 maggio, permettendo a Reggio Calabria di giocarsi per la seconda volta in due anni dalla propria nascita, la promozione in serie A e comunque la consapevolezza di essere nuovamente tra le quattro squadre regine d’Italia.

I tabellini:

Bari: Fasano E. 8, Micunco 8, N’Goran 6, Fasano P. 8, Borin 2, Romito 2, Cramarossa, Vitale, Caputo, Lomagistro, Porreca.

All. Altieri; aiuto All. Cassano.

Reggio Calabria:

Rukavisnikovs 11, Veinbergs 9, Sorrenti, Samadi 4, Cugliandro G. 3, D’Anna 11, La Terra 22, Polimeni 2, Dell’Osso, Comandè, Megalizzi.

All. Cugliandro A. ; aiuto All. Alahyane.

Arbitri: Santangelo (Bari) e Matarazzo (Taranto)

Parziali: 8-16; 18-28; 26-44; 34-62