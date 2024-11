Bic Reggio, Wallace Carvalho si sbilancia sugli obiettivi

La Reggio Bic ha conquistato un’altra importante vittoria, stavolta ai danni di Firenze. Un successo che consolida il percorso della squadra amaranto verso i playoff e che proietta i sogni sempre più in alto.

Ne abbiamo parlato con l’atleta brasiliano alla sua prima esperienza in riva allo Stretto.

A margine della partita, abbiamo intervistato il neo acquisto Wallace Carvalho, che si è così espresso:

“È stata una partita molto combattuta, ma siamo riusciti a portare a casa i due punti. La nostra ambizione è quella di raggiungere le prime quattro posizioni e qualificarsi per la Coppa Italia. È stato un impegno intenso, ma ne è valsa la pena“.

Il brasiliano si sta ambientando alla grande nella città dello Stretto: “Mi trovo benissimo a Reggio Calabria. La squadra mi ha accolto a braccia aperte e mi sento parte di un gruppo affiatato. Sto imparando molto dai miei compagni e dai coach e sono sicuro che insieme potremo raggiungere grandi obiettivi“.

E sugli obiettivi stagionali, Carvalho non ha dubbi: “Stiamo lavorando duramente per arrivare in cima. Ogni giorno diamo il massimo per migliorare e per conoscerci sempre meglio. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in finale e vincere il campionato. Sappiamo che sarà difficile, ma non abbiamo paura delle sfide”.

Le parole di Wallace Carvalho sono un chiaro segnale delle ambizioni della Reggio Bic. La squadra amaranto, grazie anche ai suoi nuovi acquisti, si sta dimostrando competitiva e pronta a giocarsi le proprie carte fino in fondo.