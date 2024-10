Reggio, in bici sul lungomare e sul corso? Le precisazioni dell’ass. Zimbalatti – VIDEO

“Andare in bici è importante, fa bene alla salute e non lo dico solo come assessore ma da medico. Porta beneficio anche all’ambiente e migliora anche la depressione di cui tanti hanno sofferto in questi periodi difficili”.

Ad affermarlo è l’assessore alla Polizia Municipale, il dott. Zimbalatti.

“Andare in bici però non significa trasgredire le norme del codice della strada. Queste devono, infatti, essere rispettate come in qualsiasi stato civile e in qualsiasi città. Reggio Calabria non può essere da meno. Andare in bicicletta su un marciapiede non è mai stato concesso e mai lo sarà”.