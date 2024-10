Biesse sulla lotta alla violenza contro le donne

L’impegno di Biesse per il nuovo anno nella lotta contro la violenza sulle donne.

Iniziativa promossa da Biesse Associazione Culturale Bene Sociale

Sì è svolta a Palazzo San Giorgio in occasione del 48 Tuffo in mare di Capodanno Mimi Fortugno , Biesse per il secondo anno consecutivo ha aderito alla manifestazione curando la parte culturale.

La Kermesse si è conclusa il 28 dicembre con l’iniziativa voluta fortemente dalla Presidente Bruna Siviglia sul tema della violenza sulle donne. Al dibattito hanno partecipato importanti relatori Avv Isabel Fustero, L Avv Gianni Vadala’ che hanno relazionato sulla normativa in atto relativa alla problematica e di come nonostante le leggi vigenti il fenomeno sia sempre in crescita, il sovrintendente Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Stato Loredana Nicolò che ha illustrato il lavoro che la Polizia di Stato svolge quotidianamente nella lotta contro la violenza nelle scuole e nelle piazze della provincia.

Nel corso della serata è stato distribuito ai presenti il materiale informativo “Questo non è Amore” redatto proprio dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria per la campagna di sensibilizzazione e di prevenzione sul fenomeno della violenza.

Erano presenti anche Elena Iacopino straordinaria donna e artista reggina impegnata da diversi anni sulle tematiche femminile ideatrice di una bellissima scultura di donna “Rosalia” la bambola di cartapesta emblema contro la violenza sulle donne, grazie per aver voluto omaggiare L’Associazione Biesse donando una piccola scultura di Rosalia che sarà esposta in tutte le iniziative dell associazione dichiara la Presidente Bruna Siviglia per non dimenticare mai le tante vittime innocenti della violenza.

Presente al dibattito anche la Dottoressa. Tiziana Iaria Responsabile del San Camillo Onlus. Nasce una nuova sinergia afferma Siviglia Ringraziando per la presenza ed il prezioso contributo la Responsabile del San Camillo tra Biesse e il Centro Antiviolenza del San Camillo, insieme apriremo con l’anno nuovo uno sportello di ascolto presso l’istituto scolastico di Catona che accoglie anche i ragazzi di Arghilla’ presidio di legalità e di aiuto concreto per sostenere gli studenti nei loro bisogni, gli insegnanti e i genitori .

L’educazione sentimentale tra i banchi di scuola per educare i giovani all’amore responsabile, Aiuteremo anche alcune donne vittime di violenza che ci saranno segnalate dal San Camillo Onlus attraverso le nostre attività a scopo benefico. Moderatore del dibattito Tonino Massara organizzatore del Tuffo in mare di Capodanno.

Fonte: Presidente Biesse Bruna Siviglia.