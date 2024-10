Mercoledì 7 dicembre alle ore 16.30 presso la Sala Biblioteca del Palazzo Corrado Alvaro della Provincia, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione e la cerimonia di inaugurazione dell’associazione culturale no profit per il Bene Sociale Denominata BIESSE. Nasce una nuova realtà associativa fondata e presieduta da Bruna Siviglia che ha come scopo principale il bene comune.

L’Associazione lavorerà nella gratuita per la realizzazione di iniziative che mirano a migliorare il nostro territorio, attività culturali e sociali dove gli associati saranno promotori di idee ,di progetti e di attività nell’interesse della collettività.e del territorio.

“Siamo anche un movimento di opinione- afferma Bruna Siviglia- che si interfaccia con le istituzione ci faremo sentire la Dove sarà necessario, tante già le adesioni di giovani e professionisti di grande competenza e professionalità .

Questo il direttivo.

Presidente e Fondatrice Bruna Siviglia

Vice Presidente Pina Alati Saraceno

Segretaria José Marrara.

Tesoriera Francesca Laganà.