Biesse porta nelle scuole reggine il racconto “Zagara e Cemento”

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale porta nelle scuole reggine come momento educativo il racconto “Zagara e Cemento ” di Aldo Mantineo Giornalista e Caposervizio della redazione reggina di Gazzetta del Sud giovedì 18 ottobre ore 10.30 Liceo scientifico Leonardo da Vinci, sarà proiettato anche il cortometraggio tratto dal racconto.

Un percorso educativo su temi che riguardano da vicino il mondo dei giovani, dal rapporto genitoriale, all attaccamento alle radici , sul perché sempre più giovani lasciano la propria terra per cercare fortuna altrove. Il percorso vede coinvolte diverse scuole della città afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia e si concluderà nel mese di maggio con la premiazione dei due migliori elaborati realizzati dagli studenti -che riceveranno come premio dall’associazione Biesse un buono ciascuno di euro 200 da spendere in acquisto libri, per stimolare i giovani alla lettura, un libro a volte può cambiarci la vita.

Sarà presente con noi l’autore del racconto il Giornalista Aldo Mantineo con lui anche all’interprete del cortometraggio l attore Francesco di Lorenzo.

Grazie di cuore alla Preside Dott. Ssa Giuseppina Princi per l’ospitalità.

Fonte: La Presidente Biesse Bruna Siviglia