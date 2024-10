Big match Reggina-Catania: come vederla

Partita da non perdere. Si rinnova un confronto che ha fatto la storia negli anni 70

Ancora una volta la Reggina al centro delle attenzioni per quello che riguarda gli incontri più interessanti del campionato di serie C. Dopo i big match esterni sui campi di Bari e Terni, questa volta la partita più attesa della giornata si gioca al Granillo e l’avversario degli amaranto è il Catania.

Come sempre sarà Eleven Sports in pay a trasmettere l’incontro e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv. Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile (al costo di euro 4,99) o annuale (al costo di euro 49,99), quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

