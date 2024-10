Biglietto speciale al MArRC in occasione delle Festività Mariane

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria partecipa alle celebrazioni della Festa di Maria SS. Madre della Consolazione, Patrona di Reggio Calabria, molto sentita in città come momento di aggregazione della comunità reggina, promuovendo un biglietto speciale a soli 3 euro per tutta la giornata di sabato 8 settembre (dalle 9.00 alle 23.00, con ultimo ingresso alle 22.30).

Sarà possibile visitare la collezione permanente del Museo, sui quattro livelli espositivi, che inizia al secondo piano, dove è ospitata la sezione dedicata alla preistoria e protostoria, per arrivare al piano terra, dedicato a Reggio antica e ai spettacolari Bronzi di Riace e di Porticello. A partire dalle ore 20.00, poi, sarà anche possibile accedere alla meravigliosa e romantica terrazza, per contemplare il paesaggio unico sullo Stretto sotto il magnifico cielo stellato.

Il programma delle Notti d’Estate al MArRC volge in bellezza verso la conclusione, per l’edizione di quest’anno, registrando un successo strepitoso. Sabato 15 settembre sarà l’ultimo giorno dell’apertura straordinaria il giovedì e il sabato, dalle ore 20.00 alle 23.00, con biglietto d’ingresso a soli 3 euro, che comprende l’accesso alla terrazza per partecipare ai meravigliosi eventi, oltre alla visita ordinaria al Museo.

Dal 28 giugno scorso fino al 31 agosto, sono stati quasi 6mila, gli ospiti delle Notti d’Estate al MArRC (precisamente 5.867).

I visitatori nella stagione estiva non ancora conclusa, nei soli tre mesi di giugno, luglio e agosto, sono stati ben 85.663, quasi 45.000 nel solo mese di agosto, superando gli ingressi dell’anno scorso nello stesso periodo.

Il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, si dichiara soddisfatto: «Abbiamo fatto un importante lavoro di squadra, con il personale del Museo e con i nostri partner esterni, per creare un’offerta culturale ricca, dinamica e diversificata, per tutti i gusti e per tutte le età. L’impegno e il nostro entusiasmo sono stati premiati, soprattutto dal gradimento di tutti i partecipanti alle Notti d’Estate al MArRC. Il Museo – continua il direttore – è un luogo di inclusione culturale, nel quale gli eccezionali reperti del passato diventano testimoni di una grande prospettiva futura».