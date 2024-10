Bike Sharing a Reggio Calabria, la mappa delle stazioni in città

Saranno 130 le bici che verranno condivise dai reggini attraverso il nuovo servizio di bike sharing. 80 saranno “muscolari” e 50 a pedalata assistita.

Dieci invece le postazioni in città in cui sarà possibile ritirare e lasciare le bici. L’attivazione del servizio è prevista già per l’inizio della stagione estiva.

Grazie all’accordo con l’Università Agraria, l’Università Mediterranea, diverse scuole reggine, la Scuola Allievi Carabinieri, il Consiglio Regionale della Calabria e altre realtà del territorio sono previste anche altre postazioni umanizzate o ‘virtuali’.

Ecco la mappa delle postazioni in città.