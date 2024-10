Arriva a Reggio Calabria il servizio di bike sharing

Arriva a Reggio Calabria il bike sharing. Servizio utile e oramai sempre più diffuso sia in Italia che all’estero, il bike sharing fa parte del concetto di mobilità sostenibile che è oramai un must da seguire, soprattutto nei centri storici.

“HAI VOLUTO LA BICICLETTA? È ARRIVATA! Qui dentro ci sono le 130 nuove biciclette del bike sharing, arrivate in città grazie alla vittoria di un bando del ministero dell’ambiente di due anni fa. Nei prossimi giorni le posizioneremo in diverse “stazioni” allestite in punti strategici della città come il Porto, Santa Caterina, l’Università, Piazza Indipendenza, Piazza Italia, Piazza Duomo, Piazza Castello, Piazza Garibaldi, Cedir, Ospedali Riuniti. Di queste 130 bici, 80 saranno “muscolari” e 50 a pedalata assistita per i più pigri”.

Con questo post, allegando l’immagine seguente, il sindaco Falcomatà ha annunciato l’arrivo del bike sharing. Un’iniziativa certamente interessante, che si spera possa partire presto e con il piede giusto.

Il precedente del car sharing infatti, progetto in sostanza mai partito concretamente, è un monito da non imitare per l’iniziativa del bike sharing.