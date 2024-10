CityNow a ‘Striscia la Notizia’. Il car sharing di Reggio nel mirino

Una citazione che riempie d’orgoglio e soddisfazione, seppur legata ad una notizia non positiva per l’immagine di Reggio Calabria. CityNow è finito all’interno del tg satirico più seguito d’Italia, vale a dire ‘Striscia la Notizia’, nel corso della puntata andata in onda sabato 13 aprile.

Nel servizio girato dall’inviato Luca Galtieri a Reggio Calabria, si è parlato del servizio car sharing ‘congelato’, tema trattato sulle nostre pagine lo scorso 15 marzo.

Il progetto di mobilità territoriale C’Entro, definito all’epoca del lancio dell’iniziativa (13 novembre 2017) come ‘importantissimo’ per la città, in realtà non è mai partito.

Sono esattamente 12 le autovetture che sostano in bella vista, sotto il ponte dell’autostrada che attraversa la zona di Spirito Santo, e proprio di fronte agli uffici della Provincia di Vico Andiloro a pochi minuti dal centro di Reggio Calabria.

L’inviato di Striscia la Notizia ha fatto visita al ponte che ‘ospita’ tristemente le autovetture, che (ironia della sorte) hanno anche un adesivo con scritto ‘meglio muoversi’. A Reggio Calabria invece purtroppo è tutto fermo.

Il servizio andato in onda su Canale 5, clicca qui

In onda ininterrottamente da più di 30 anni, Striscia la Notizia registra un seguito di pubblico che non conosce crisi. La puntata andata in onda ieri, venerdì 12 aprile, è stato il programma più visto dell’intera giornata con 4.730.000 di telespettatori e il 19.51% di share.