Bilancio Comune, l’assessore Calabrò contrattacca: ‘Oggi possiamo dire di essere liberi da un debito ingiusto’

Da parte sua l’assessore al Bilancio Irene Calabrò ha ricordato che l’amministrazione Falcomatà, oltre al debito certificato, ha ricevuto in dote anche un “bel pacchetto già confezionato”, rappresentato dal Piano di riequilibrio approntato dai Commissari e approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti. Insomma non c’era la possibilità di intervenire su quello, che era il futuro già scritto di Reggio Calabria.

Un Piano insostenibile per l’assessore che ha inciso sull’esposizione debitoria e sull’andamento del rapporto tra l’amministrazione e i cittadini. L’amministrazione quel Piano lo ha rimodulato, ma il Piano spalmato in 30 anni fu bocciato dalla Corte. Ma l’indice la Calabrò lo rivolge alla Corte dei Conti calabrese.

“Rispetto alla sentenza n°115 del 2020 della Corte Costituzionale, voglio dire che è stata la Corte dei conti della Calabria a sollevare il vizio di incostituzionalità alla Consulta. Questo svela e rivela anche l’approccio che l’amministrazione ha dovuto avere nei confronti della sezione regionale della Corte dei Conti. Un approccio che per noi era di fiducia. Siamo andati a Catanzaro con la massima disponibilità, impegno e trasparenza per dare garanzie di futuro alla città. Purtroppo la Corte ha nei nostri confronti un giudizio e un atteggiamento molto critico, forse perché quel Piano di riequilibrio fatto dai Commissari non andava bene già dall’inizio, dal 2013. Per questo non ci meravigliano le numerose, ripetute, costanti deliberazioni della Corte che ha fatto le pulci ai nostri bilanci. Giustamente e correttamente. Gli uffici hanno sempre risposto, e lo faremo ancora. Però non potevamo accettare che la consapevolezza del lavoro che abbiamo fatto potesse svanire nel nulla, soprattutto sapendo che il Piano di riequilibrio decennale, oggi vigente, scade nel 2022. Cioè siamo quasi alla fine di un decennio e abbiamo rischiato di dover dire ai nostri concittadini che i sacrifici fatti non sono serviti a niente. Questa è una cosa che no potevamo accettare assolutamente. Il dissesto non è una scelta ma un dato di fatto. È una condizione che viene accertata tecnicamente, non è una volontà politica”.