Reggio - Bilancio di previsione, Comune costretto a contenere e razionalizzare la spesa

Le spese correnti comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali e gli altri fondi previsti dalle vigenti normative.

Le spese correnti per l’annualità 2021 si attestano su € 230.381.639,27 e prevedono, tra le voci che la compongono, una spesa per gli stipendi dei dipendenti comunali di 29,7 milioni di euro; 1,9 mln per imposte e tasse a carico dell’Ente; 111 mln per acquisto di beni e servizi; 14,4 mln per trasferimenti correnti; 13,9 per interessi passivi e poco più di 297 mila auro per rimborsi e poste correttive delle entrate. Alla voce altre spese correnti si iscrivono quasi 59 mln di euro. Queste spese correnti di natura straordinaria si riferiscono a tutte quelle spese che non rientrano nella attività ordinaria corrente e ripetitiva del Comune. Tra queste assumono particolare significato i l debiti fuori bilancio.