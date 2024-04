'Bili Beer', a Reggio un locale magico tra relax, giochi e buona musica

In un angolo della città, a pochi passi dal centro storico di Reggio Calabria, in un posto riservato, nascosto sotto una scalinata che si affaccia sul mare e avvolta nel verde di alcune rampicanti c’è ‘Bili Beer’. Si tratta di un localino magico dove i ragazzi, e non, si danno appuntamento per trascorrere il tempo insieme divertendosi a giocare a biliardo, calcio balilla, freccette e rubando i segreti di questi giochi al proprietario, che con immensa pazienza e piacere attraverso le mosse svelate racconta una storia.



Nasce così il sogno di Pietro che, dopo il covid, decide di investire sogni e idee in un progetto unico per far sentire i ragazzi così come si sentiva lui, quando da adolescente si radunava con gli amici nei garage di casa adibiti a sale giochi domestiche, con giochi semplici che servivano ad intrattenerli nei lunghi pomeriggi dopo la scuola tra ginocchia sbucciate e panini col salame.

Questi sogni iniziano piano piano a prendere forma e a crescere e, Bili Beer riesce in poco tempo ad essere un punto di riferimento e convivialità per tutti coloro che vogliono passare un pò di tempo in totale spensieratezza e relax, facendo una partita a biliardo, sorseggiando un ottimo drink o una birra , stuzzicando un aperitivo dal sound tech house di Sergio Casile, noto ed apprezzato dj della movida reggina, di sottofondo.

Come la maggior parte delle idee, anche questa é nata, cresciuta man mano e adesso nella stessa impronta cambia forma e da idea e sogno diventa sempre più realtà.

Mantenendo sempre la riservatezza e la magia della sua posizione, la saletta aprirà presto le porte a feste ed eventi per far vivere a più avventori possibili un pò di tempo fuori dal tempo e dallo spazio, dove stacchi la spina e passi una serata diversa dalla solita storia.



A quando il primo appuntamento?

L’ avventura avrà inizio Venerdì 19 Aprile alle ore 19:00.

Un aperitivo semplice, genuino dove la parola d’ ordine è divertimento. Bollicine di benvenuto e crispelline tipiche dell’aperitivo reggino accoglieranno i nostri ospiti, in più le tessere al circolo saranno omaggio per far entrare chi partecipa all’ evento a far parte di questa nuova esperienza e novità.

Il djset di Domenico Martino accompagnerà le numerose offerte su drink, birre e chupiti e tante saranno le iniziative ed i giochi, oltre il biliardo, punto cardine del locale, si potrá giocare a dama birraia e provare a fare centro a freccette per vincere un chupito.

Che il gioco abbia inizio. Are you ready?

Info e prenotazioni per i tavoli da gioco 3292347158

Bili Beer, Via San Paolo 27